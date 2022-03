https://it.sputniknews.com/20220316/carenza-di-componenti-dallucraina-volkswagen-e-bmw-sospendono-le-attivita-15614481.html

Carenza di componenti dall'Ucraina, Volkswagen e BMW sospendono le attività

Carenza di componenti dall'Ucraina, Volkswagen e BMW sospendono le attività

Vari operatori dell'automotive europei stanno sospendendo le attività di alcuni impianti a causa della carenza di componenti che arrivano dall'Ucraina, ha... 16.03.2022, Sputnik Italia

"Il problema con i cablaggi è che sono fondamentali", ha affermato Alexandre Marian, amministratore delegato della società di consulenza AlixPartners. "Non puoi iniziare ad assemblare nemmeno una macchina incompleta senza i cablaggi".Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen, ha asserito che 9 degli 11 fornitori stanno lavorando a capacità ridotta, secondo il giornale."Non abbiamo capacità produttive in molti dei nostri impianti, se non a capacità ridotta", ha riferito Diess, citato da Financial Times.La BMW ha riferito che la compagnia sta lavorando con i fornitori colpiti dalla situazione in Ucraina per capire se questi debbano rimanere operativi in Ucraina o in siti alternativi, secondo l'articolo. Inoltre, molte compagnie di trasporto non inviano i propri veicoli oltre il confine ucraino, per paura che i camion non tornino."Se mandi un camion, non è possibile dire se sarà in Polonia tra tre ore o tre giorni o se sarà rimandato indietro", riporta il quotidiano, citando fonti. "Dobbiamo controllare giorno per giorno se è possibile inviare un camion oggi, o due".Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, in risposta alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la "smilitarizzazione e denazificazione" del Paese sono tra gli obiettivi chiave dell'operazione speciale. Mosca ha ripetutamente sottolineato di non avere in programma di occupare l'Ucraina, insistendo sul fatto che le forze armate prendono di mira solo le infrastrutture militari del Paese.

