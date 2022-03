https://it.sputniknews.com/20220316/brasile-persi-nella-foresta-per-26-giorni-ritrovati-vivi-due-fratellini-di-6-e-8-anni-15613719.html

Brasile, persi nella foresta per 26 giorni: ritrovati vivi due fratellini di 6 e 8 anni

Brasile, persi nella foresta per 26 giorni: ritrovati vivi due fratellini di 6 e 8 anni

Dopo 26 giorni nella foresta, sono stati ritrovati due fratellini brasiliani di 6 e 8 anni. Erano andati a caccia di uccellini e si erano persi. 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T21:00+0100

2022-03-16T21:00+0100

2022-03-16T21:00+0100

brasile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/15613693_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5b0be47096148e16832ef1d1276270a3.jpg

Sono stati ritrovati vivi, sebbene molto debilitati, Glauco e Gleison, due fratellini di appena 6 e 8 anni che si erano persi in una foresta della regione di Manicoré, 390 km da manaus, capoluogo dello stato dell'Amazzonia.I bambini erano scomparsi il 18 febbraio, dopo essersi recati a caccia di uccellini in una foresta. A ritrovarli è stato un taglialegna, che ha sentito voci infantili nel bosco mentre lavorava. L'uomo ha portato i bambini in barca alla più vicina città, dove sono stati ricoverati per le prime cure, riporta ANSA.In grave stato di denutrizione e con varie escoriazioni presenti sul corpo, si sta valutando l'opzione di trasferire i bimbi all'ospedale di Manaus, per migliore assistenza medica, riporta il media brasiliano BNC.Secondo coloro che conoscono bene queste zone boschive, è un miracolo che i due bimbi siano stati ritrovati sani e salvi, riporta sempre BNC.

https://it.sputniknews.com/20220129/tribu-indigene-quali-popolazioni-potrebbero-scomparire-a-causa-del-covid-19-14809874.html

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasile