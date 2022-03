Nella morsa delle sanzioni occidentali

https://it.sputniknews.com/20220316/bersaglio-delle-sanzioni-occidentali-15612420.html

La Cina non vuole "essere colpita" dalle sanzioni alla Russia. 16.03.2022

La Cina "si è sempre opposta all'uso delle sanzioni per risolvere i problemi, per non parlare delle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale, che danneggeranno il sostentamento delle persone in tutti i Paesi", ha detto il ministero degli Esteri Wang Yi.Malgrado Pechino non appoggi le sanzioni occidentali, la Casa Bianca sta facendo pressioni sulla seconda economia del pianeta affinché si astenga dal salvare la Russia da un potenziale default o dall'invio di armi.

