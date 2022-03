https://it.sputniknews.com/20220315/zelensky-ucraina-deve-accettare-il-fatto-che-non-entrera-nella-nato-15602714.html

Zelensky: "Ucraina deve accettare il fatto che non entrerà nella Nato"

Zelensky: "Ucraina deve accettare il fatto che non entrerà nella Nato"

La scorsa settimana il presidente ucraino ha detto di essersi "raffreddato" sull'idea dell'ingresso nell'Alleanza Atlantica "molto tempo fa", dicendo di non... 15.03.2022, Sputnik Italia

Kiev ha sentito forte e chiaro che non entrerà a far parte della Nato, e questa è una realtà con cui gli ucraini devono fare i conti, ha affermato il presidente Vladimir Zelensky. La Nato aveva aperto le porte alle "aspirazioni euro-atlantiche per l'adesione" di Ucraina e Georgia nel 2008 al vertice dell'Alleanza Atlantica di Bucarest. Mosca ha passato anni a esprimere preoccupazione per le implicazioni che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato avrebbe per la sicurezza russa e regionale, definendo la proposta dell'Alleanza Atlantica a Kiev come una "linea rossa" che non avrebbe consentito di concretizzare dopo diverse ondate di espansione verso est da parte del blocco.

