https://it.sputniknews.com/20220315/usa-pronti-a-contatti-diretti-con-russia-se-agevolano-stop-ostilita-in-ucraina-15604037.html

Usa pronti a contatti diretti con Russia se agevolano stop ostilità in Ucraina

Usa pronti a contatti diretti con Russia se agevolano stop ostilità in Ucraina

Gli Stati Uniti sono pronti a considerare la possibilità di contatti diretti con la Russia, se contribuirà a fermare l'escalation in Ucraina, ha affermato il... 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T19:50+0100

2022-03-15T19:50+0100

2022-03-15T20:22+0100

la situazione in ucraina

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/441/99/4419923_0:147:3501:2116_1920x0_80_0_0_6c422b540662ffa4253c58cafd5af17a.jpg

"Se determiniamo che il coinvolgimento di alto livello americano aiuterà ad andare avanti sulla strada per porre fine alla violenza, una guerra senza senso, siamo assolutamente pronti", ha detto Price in una conferenza stampa.Sanzioni non valide nei progetti relativi ad accordo nucleare con IranLe autorità statunitensi non intendono imporre sanzioni ai progetti della Russia nel settore nucleare relativi all'accordo internazionale con l'Iran, ha affermato oggi il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. Il rappresentante del dipartimento diplomatico americano ha osservato che nei giorni scorsi le parti sono riuscite ad ottenere "progressi significativi" nei negoziati sul programma nucleare iraniano.

https://it.sputniknews.com/20220315/lavrov-bio-laboratori-in-ucraina-da-trattare-allinterno-della-convenzione-per-le-armi-biologiche-15602552.html

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, russia