Usa: in manette il killer dei senzatetto

E' stato arrestato a Washington il killer dei senzatetto, aveva ucciso 2 homeless nel sonno e ferito altri, sempre nel sonno, tra Washington e New York. 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T18:39+0100

2022-03-15T18:39+0100

2022-03-15T18:39+0100

E' stato arrestato a Washington il serial killer dei senzatetto, aveva ucciso 2 homeless nel sonno e ferito altri tre, sempre nel sonno, tra Washington e New York.I primi tre attacchi sono avvenuti a Washington tra il 3 e il 9 marzo, in due occasioni le vittime hanno riportato ferite da arma da fuoco, mentre in un terzo caso un uomo e' morto, la tenda nella quale dormiva ha preso fuoco ed al suo interno e' stato rinvenuto il corpo di un uomo colpito da diversi proiettili e accoltellato.Le altre aggressioni invece sono avvenute a New York di cui una, mortale, a Soho.I sindaci delle due citta' avevano lanciato un appello alla popolazione affinche' restasse il piu' possibile al riparo di notte, anche se purtroppo questa per i senza tetto era una richiesta pressoche' impossibile da realizzare.Polizia ed Fbi erano sulle tracce del killer, un uomo alto, vestito di nero e con un passamontagna era il ricercato numero uno di questi ultimi giorni, ed e' stata la polizia si Washington a catturare l'uomo, la cui identità al momento non è stata pero' ancora resa nota.

