Scienza: ecco il cuscino che imita la respirazione umana per ridurre l'ansia prima degli esami

Si deve questa scoperta ad un gruppo di ricercatori britannici che hanno coinvolto nel loro esperimento 129 studenti. 15.03.2022, Sputnik Italia

L’utilizzo di un cuscino che imita la respirazione ha aiutato un gruppo di studenti a ridurre lo stato di ansia prima di un esame, a questo risultato e’ giunto un gruppo di ricercatori britannici che ha pubblicato in seguito il suo studio sulla rivista PLOS ONE.Lo studio ha rivelato che l'ansia è la risposta naturale che il nostro corpo oppone allo stress e al pericolo, accompagnandola con segni fisiologici indicatori come: respirazione rapida e affannosa, aumento del battito cardiaco e della pressione, ma tutti questi fattori di stress possono essere tenuti sotto controllo e ridotti quando ci sentiamo al sicuro, come accade anche di fronte al tocco o ad un abbraccio.Il contatto, che sia esso umano, animale o addirittura robotico ha infatti un grande effetto calmante e antistress.Partendo da queste premesse Alice Haynes dell'Università di Bristol con i suoi colleghi ha iniziato la sua ricerca sui possibili metodi anti stress, trovando nel cuscino che imita la respirazione la risposta migliore secondo il gruppo di studenti che hanno preso parte alla ricerca.Il cuscino, progettato in modo da essere abbracciato e premuto contro il torace, e’ stato in grado di dare l’effetto maggiormente calmante e rilassante tra tutti i metodi analizati.

