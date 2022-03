https://it.sputniknews.com/20220315/russia-esce-dal-consiglio-deuropa-ma-resta-aperta-al-dialogo-con-membri-organizzazione-15605474.html

Russia esce dal Consiglio d'Europa, ma resta aperta al dialogo con membri organizzazione

La Federazione Russa si ritira ufficialmente dal Consiglio d'Europa, ma rimane aperta alla cooperazione con i membri dell'organizzazione, ha affermato il... 15.03.2022, Sputnik Italia

Come notato dal dicastero diplomatico russo, i Paesi della Nato e della Ue, abusando della loro maggioranza nel Consiglio d'Europa (CE), stanno costantemente trasformando questa organizzazione in uno strumento di politica anti-russa, rifiutando un dialogo paritario, il 25 febbraio hanno preso la decisione discriminatoria di sospendere la rappresentanza della Russia negli organi statutari del Consiglio d'Europa. Il ministero ha rilevato che ogni responsabilità per la distruzione dello spazio umanitario e giuridico comune nel continente e delle sue conseguenze è lo stesso Consiglio d'Europa, che senza la Russia "perderà le sue coordinate tutte europee, sarà a carico di chi ci costringe fare questo passo".

