Roberto Fico: Zelensky si collegherà in video con la Camera dei deputati

Il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un convegno sull'alimentazione, ha dichiarato che il presidente dell'Ucraina Zelensky "si collegherà"... 15.03.2022

Il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un convegno sull'alimentazione, ripreso da Adnkronos, ha dichiarato che il presidente dell'Ucraina Zelensky "si collegherà" con la Camera dei deputati, al momento non è stata ancora rilasciata una data ufficiale.La realizazione dell'iniziativa non ha comunque trovato tutti d'accordo, sono diversi infatti i parlamentari che hanno mostrasto piu' di una perplessità.Secondo una deputata pentastellata, sempre ripresa da Adnkronos: "A chi può venire in mente che ora Zelensky deve parlare al Parlamento di un Paese che non è coinvolto direttamente nella guerra? Ma che senso ha? Ha cose ben più importanti da fare", mentre un'altra, sempre legata ai cinquestelle, dichiara sarcastica: "Se facciamo parlare Letta ciao, andiamo in guerra domani...", per finire con un'altra esponente del Parlamento che pensa: "Bastava l'intervento al Parlamento UE".

