Pechino esorta Washington a lasciare la Cina fuori dai disaccordi USA-Russia – ministero Esteri

2022-03-15T12:44+0100

Lunedì, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price aveva espresso preoccupazione per i presunti tentativi della Cina di utilizzare la crisi ucraina "per promuovere l'interesse a lungo termine di Pechino nella sua competizione con gli Stati Uniti" e aveva avvertito Pechino che qualsiasi sostegno avesse fornito alla Russia, incluso "aiutare a scongiurare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati", avrebbe avuto implicazioni non solo per le relazioni della Cina con gli Stati Uniti, ma per "le sue relazioni nel mondo".La pratica ha dimostrato che le sanzioni non solo non riescono a risolvere i problemi esistenti, ma ne creano anche di nuovi e ostacolano il processo di risoluzione politica, ha affermato.La Cina continuerà a perseguire la normale cooperazione commerciale ed economica con la Russia, basata sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e il reciproco vantaggio, ha concluso il portavoce.

