Identificati tutti i militari ucraini coinvolti in attacco missilistico di Donetsk - Aggiornamenti

Le delegazioni russa e ucraina riprenderanno oggi, martedì 15 marzo, il quarto round di negoziati di pace dopo una breve pausa tecnica. I colloqui si terranno in formato video, dopo tre tornate di negoziati di persona in Bielorussia.

La parte russa ha precedentemente affermato che le forze russe avrebbero immediatamente interrotto l'operazione militare a quattro condizioni: in primo luogo, se le forze ucraine smettono di contrattaccare; secondo, se Kiev accetta uno status neutrale e non nucleare; terzo, se la Crimea viene riconosciuta come territorio russo; e quarto, se le due repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk sono riconosciute come stati indipendenti.