O con noi o contro di noi

"Stiamo monitorando da vicino come la Cina fornisce effettivamente supporto materiale ed economico alla Russia. Abbiamo comunicato a Pechino che non tollereremo né permetteremo a nessun paese di cercare di risarcire la Russia per le sue perdite economiche (dalle sanzioni occidentali)", ha detto Sullivan in un'intervista alla CNN, aggiungendo che ciò avrebbe conseguenze per la Cina.