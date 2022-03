Mosca sconcertata da silenzio media occidentali su morte civili per bombardamento ucraino a Donetsk

"Siamo molto, molto delusi dal fatto che i leader europei, la mia collega Psaki e il suo capo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, i leader delle organizzazioni internazionali, la leadership della Nato, non abbiano detto nulla ieri o oggi su Donetsk, per quei civili che sono morti a seguito del missile lanciato dall'esercito ucraino", ha detto Peskov, parlando in una conferenza stampa con i giornalisti oggi.