Ministero della Difesa russo: preso il controllo dell'intera regione di Kherson

Ministero della Difesa russo: preso il controllo dell'intera regione di Kherson

L'operazione militare speciale russa per demilitarizzare e "de-nazificare" l'Ucraina continua da 20 giorni, mentre la Difesa e gli ufficiali di governo... 15.03.2022, Sputnik Italia

Le forze armate russe hanno preso il completo controllo della regione di Kherson, come affermato dal ministro della Difesa durante una riunione di martedì.Secondo il portavoce del ministero, il maggiore generale Igor Konashenkov, i paracadutisti russi hanno sequestrato 10 sistemi missilistici anti-carro di fattura americana Javelin, dopo aver preso il controllo di una base di nazionalisti e mercenari stranieri. Tutte le armi di fattura straniera sequestrate dalle forze russe vengono trasferite alla Milizia Popolare di Donetsk e Lugansk, ha sottolineato Konashenkov.Il portavoce del ministero della Difesa ha anche affermato che in un aeroporto militare sono stati distrutti 6 hangar contenenti 4 Su-25s ucraini e 6 elicotteri. Dall'inizio dell'operazione speciale, il 24 febbraio, i militari russi hanno distrutto in totale 156 droni, 1.306 tra carri armati e veicoli corazzati, 127 sistemi lanciarazzi multipli (MLRS), 471 pezzi d'artiglieria da campo e mortai e 1.054 unità di veicoli militari speciali, ha affermato Konashenkov.

