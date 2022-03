https://it.sputniknews.com/20220315/messico-due-morti-e-diversi-feriti-a-causa-di-unesplosione-dovuta-ad-una-fuga-di-gas-in-un-resort-15597930.html

Messico: due morti e diversi feriti a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas in un resort

Messico: due morti e diversi feriti a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas in un resort

Il ristorante in cui è avvenuto l'incidente si trova in una zona turistica nella località di Playa del Carmen, a sud di Cancun, tra le vittime potrebbero... 15.03.2022

Una bombola di gas è esplosa oggi in un ristorante sulla spiaggia della costa caraibica del Messico, uccidendo due persone e ferendone almeno 21, questo secondo quanto riferito dai media locali.Secondo la polizia dello stato costiero di Quintana Roo, otto dei feriti del ristorante Kool Beach hanno richiesto il ricovero in ospedale.L'esplosione, secondo quanto postato sui social media dal capo della polizia dello stato Lucio Hernández, è scaturita da "una bombola del gas nella cucina del ristorante".Durante la conferenza stampa indetta sul luogo dell'incidente, Lili Campos, sindaco di Solidaridad, ha sottolineato che i corpi delle due persone rimaste uccise non potevano essere rimossi a causa del rischio di crollo, dichiaranto poi che le vittime erano impiegati presso il ristorante.Secondo quanto riportato, i feriti sono stati trasferiti all'ospedale generale di Playa del Carmen e altri sono stati inviati in ospedali privati.Il funzionario ha poi affermato che il responsabile del ristorante è già stato chiamato dalle autorità competenti a rilasciare la sua testimonianza sull'accaduto.I media hanno affermato che sulla costa caraibica, che rimane una popolare destinazione turistica, non è la prima volta che capitano incidenti simili, in cui si contano anche vittime, dovuti ad una bombola del gas da cucina non correttamente collegata.

