L'Unione Sindacati di Base aeroporto di Pisa denuncia: armi all’Ucraina al posto di aiuti umanitari

L'Unione Sindacati di Base aeroporto di Pisa denuncia: armi all'Ucraina al posto di aiuti umanitari

Alcuni dipendenti dell’aeroporto civile Galileo Galilei di Pisa hanno scoperto un fatto estremamente sconcertante: dal Cargo Village situato presso l'Aeroporto civile in direzione dell'Ucraina non partono voli umanitari con medicinali e generi alimentari di prima necessità, bensì vengono spedite armi e munizioni.È questo quello che hanno scoperto alcuni dipendenti addetti al carico degli aerei: casse contenenti armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi, al posto di medicine e generi alimentari. I voli in partenza da Pisa raggiungono poi le basi NATO in Polonia, dove vengono scaricati del loro contenuto.In ragione di questo, l'Unione dei Sindacati di Base dell'aeroporto di Pisa, oltre a sollecirtare i dipendenti a denunciare il fatto, ha indetto per sabato 19 marzo, alle ore 15:00, una manifestazione di protesta di fronte all’aeroporto G. Galilei, intitolata Dalla Toscana ponti di pace, non voli di guerra!.

