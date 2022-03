https://it.sputniknews.com/20220315/lavrov-lo-sforzo-per-rilanciare-laccordo-nucleare-con-liran-sta-entrando-in-dirittura-darrivo-15600633.html

Lavrov: lo sforzo per rilanciare l'accordo nucleare con l'Iran sta entrando in dirittura d'arrivo

I colloqui per rilanciare lo storico accordo sul nucleare, che promette la fine delle sanzioni occidentali contro l'Iran in cambio di una limitazione al... 15.03.2022, Sputnik Italia

Il lavoro per rilanciare l'accordo sul nucleare del Piano d'azione globale congiunto è entrato in dirittura d'arrivo, ha cosi' affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Il ministro degli Esteri russo ha indicato che i due Paesi stanno “preparando nuovi documenti volti a formalizzare” un nuovo livello di cooperazione.Nonostante "fattori noti", volti a fare pressione sulla cooperazione tra i due paesi, ha affermato Lavrov, "il nostro fatturato commerciale è in costante crescita con un ritmo record. Lo scorso anno è aumentato di quasi l'80%, superando i 4 miliardi di dollari".Il diplomatico russo ha anche espresso gratitudine a Teheran per la sua "posizione oggettiva su ciò che sta accadendo", facendo riferimento all'operazione militare russa in corso in Ucraina.Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che la cooperazione in materia d'affari internazionali ha sempre occupato un posto significativo nei rapporti tra Mosca e Teheran.Il ministro degli Esteri Amir-Abdollahian ha affermato che i suoi colloqui con Lavrov includeranno discussioni sul proseguimento degli accordi raggiunti tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante la sua visita a Mosca a gennaio, nonché sulla situazione in Ucraina e sul nuovo scenario degli affari regionali e internazionali.Amir-Abdollahian ha affermato che l'Iran non può rimanere indifferente agli eventi in Ucraina, affermando che Teheran si auspica la fine di tutti i conflitti nel mondo, sia in Ucraina, che in Afghanistan o in Yemen, e ha aggiunto anche che la Repubblica islamica condanna la politica delle sanzioni unilaterali.L'accordo sul nucleare iranianoLa classe politica israeliana ha espresso preoccupazione per la possibile ripresa del JCPOA, con alti funzionari, tra cui il primo ministro Naftali Bennett, che hanno ripetutamente avvertito che Tel Aviv non sarebbe vincolato dai termini dell'accordo. Negli Stati Uniti, lunedì i repubblicani del Senato hanno scritto al presidente Biden una lettera, avvertendo che non avrebbero sostenuto il ripristino dell'accordo.

