Lavrov: bio-laboratori in Ucraina da trattare all'interno della Convenzione per le armi biologiche

Lavrov: bio-laboratori in Ucraina da trattare all'interno della Convenzione per le armi biologiche

La Russia chiede di considerare la questione dei laboratori biologici in Ucraina nel quadro della Convenzione per le armi biologiche (BWC), ha affermato il... 15.03.2022, Sputnik Italia

"In questa situazione, chiederemo, in primo luogo, che questo problema sia considerato nel contesto degli obblighi contenuti per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e chimiche. E in secondo luogo ci adopereremo raddoppiando e triplicando gli sforzi per assicurare che gli americani smettano di bloccare la nostra proposta, avanzata 20 anni fa, sulla necessità di creare uno speciale meccanismo di verifica ai sensi di questa convenzione", ha affermato Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Sanzioni occidentali non impattano cooperazione Russia-Iran su nucleareLa Russia ha ricevuto assicurazioni scritte dagli Stati Uniti che le sanzioni non influiranno sulla cooperazione con l'Iran, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa.

