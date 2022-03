https://it.sputniknews.com/20220315/incontro-tra-draghi-e-sullivan-ribadita-la-ferma-condanna-alla-russia-15603774.html

Incontro tra Draghi e Sullivan: ribadita la "ferma condanna alla Russia"

Incontro tra Draghi e Sullivan: ribadita la "ferma condanna alla Russia"

Si è tenuto oggi un incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, il tema... 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T14:57+0100

2022-03-15T14:57+0100

2022-03-15T15:46+0100

italia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14567403_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6fcbaa3b3c18ddde3dd657c449228310.jpg

Si è svolto oggi a Roma, a Palazo Chigi, un incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, come tema principale: la situazione in Ucraina.Oltre a questo, i due hanno convenuto sull'importanza di intensificare ancora di più i contatti tra Italia e Stati Uniti su tutti livelli, questo alla luce degli eccellenti e consolidati rapporti bilaterali e del legame transatlantico.Ieri, Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, aveva incontrato a porte chiuse, in un albergo romano, il direttore della Commissione affari esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, in un vertice di quasi otto ore realizato nell'ottica di tenere aperti tutti i canali di comunicazione possibili con la Cina.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, usa