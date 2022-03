https://it.sputniknews.com/20220315/i-biolaboratori-in-ucraina-rappresentano-una-minaccia-per-tutta-leuropa-non-solo-per-la-russia-15598476.html

"I biolaboratori in Ucraina rappresentano una minaccia per tutta l'Europa, non solo per la Russia"

“I biolaboratori in Ucraina rappresentano una minaccia per tutta l'Europa, non solo per la Russia”

15.03.2022

In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva affermato che c'erano circa 30 biolaboratori sul territorio dell'Ucraina a soddisfare gli ordini del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti."Per quanto riguarda i biolaboratori sul territorio ucraino, rappresentano un pericolo non solo per la Russia, ma per l'intera Europa. Condurre l'operazione speciale della Russia in Ucraina mira, tra le altre cose, a fermare questa minaccia", ha affermato Polishchuk.Il diplomatico russo ha aggiunto che Mosca è stata costretta a riconoscere l'indipendenza delle repubbliche del Donbass, ma la decisione sul loro possibile ritorno in Ucraina spetta ai residenti delle repubbliche.Il diplomatico ha osservato che per sette anni e mezzo la Russia ha cercato l'attuazione da parte di Kiev degli accordi di Minsk, volti al ritorno civile del Donbass in Ucraina alle condizioni di uno statuto speciale e del rispetto dei diritti e degli interessi dei cittadini, aggiungendo che allora, Donetsk e Lugansk erano d'accordo.I laboratori biologici in UcrainaNell'ambito dell'operazione speciale lanciata in Ucraina il 24 febbraio, le forze armate russe hanno trovato 30 laboratori biologici in Ucraina, che stavano eseguendo gli ordini del dipartimento della Difesa statunitense e sono probabilmente coinvolti nella produzione di armi biologiche.La scorsa settimana, il ministero della Difesa russo ha svelato nuove scoperte, dopo aver analizzato i documenti ottenuti da esperti dei biolaboratori ucraini. Secondo le informazioni, Washington avrebbe speso oltre 200 milioni di dollari per studiare i patogeni di uccelli, pipistrelli e rettili in Ucraina e la possibilità di trasmissione della peste suina africana e dell'antrace attraverso questi animali.

