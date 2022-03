https://it.sputniknews.com/20220315/giro-di-spaccio-a-catania-panettoni-regalo-ai-clienti-per-natale-33-arresti-15602329.html

Giro di spaccio a Catania, panettoni regalo ai clienti per Natale: 33 arresti

Giro di spaccio a Catania, panettoni regalo ai clienti per Natale: 33 arresti

Sgominata dalla polizia la banda che gestiva un giro di spaccio in via Ustica, nel rione San Giovanni Galermo, a Catania. 33 le persone arrestate, riporta... 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T18:01+0100

2022-03-15T18:01+0100

2022-03-15T18:01+0100

catania

droga

spaccio

cocaina

marijuana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/626/01/6260147_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_58811b640fc10a14dc5510f007399257.jpg

Si chiamava Mezzaluna l'operazione della squadra mobile di Catania, che, con il sostegno dello Sco di Roma, è riuscita, ricostruendo le dinamiche interne alla banda, a risalire all'identità dei capi banda, degli spacciatori e dei 'pali'.Le operazioni di spaccio sono state riprese da telecamere nascoste e documentate anche dagli agenti sotto copertura che hanno collaborato alle indagini.La Dda di Catania, coordinatore delle operazioni, riferisce che a capo dell'organizzazione vi erano Vito Claudio Gangi, di anni 55, Concetto Renato Consoli, 56, e Carmelo Ventaloro, 58. Erano 5 i gruppi che si occupavano dello spaccio di droga, cocaina e marijuana in primis, distribuiti tra diverse fasce orarie e luoghi, tra strada e case-spaccio.La Dda stima che il 'giro d'affari' dell'organizzazione era all'incirca di 10.000 euro al giorno. Uno degli indagati riscuoteva gli introiti direttamente in casa propria, da dove venivano poi riscossi a 'fine turno' da vari altri membri dell'organizzazione. I criminali avevano anche inventato un sistema di gratificazione del cliente, offrendo, ad esempio, panettoni ai clienti più 'affezionati' per Natale.Sempre ANSA riporta che la droga, secondo le indagini, sarebbe giunta a Catania tramite pusher calabresi. Già nel 2020 la polizia aveva fermato Salvatore Giuffrida nel porto di Messina, beccato con 5 chili di cocaina destinata a via Ustica.

catania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

catania, droga, spaccio, cocaina, marijuana