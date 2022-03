https://it.sputniknews.com/20220315/gatto-clonato-per-25mila--in-mostra-sui-social-rabbia-contro-la-padrona-15603434.html

La decisione di pubblicare video e foto non è stata presa bene da parte degli internauti. 15.03.2022, Sputnik Italia

La storia di una ragazza di nome Kelly Anderson che ha clonato il suo gatto, morto in giovane età, sta guadagnando popolarità sui social. Gli utenti accusano la padrona di voler fare soldi con il suo nuovo animale domestico. Il gatto preferito di Kelly, Chai, si ammalò e morì quando aveva 5 anni. La ragazza ha speso 25mila dollari per clonare il suo felino. Kelly ha aperto un account su TikTok per il nuovo gatto di nome Belle, dopo di che ha iniziato a ricevere un flusso di commenti indignati. Le sue azioni sono state condannate anche dalla PETA Persone per il Trattamento Etico degli Animali.a LAnderson ha anche rivelato di ricevere dozzine di messaggi arrabbiati su TikTok. È accusata di sfruttare un gatto clonato per fare soldi sui social media. "Questo non è vero. Non ci guadagno niente. Amavo davvero Chai. Questo è l'unico motivo per cui l'ho clonato", la risposta della giovane.

