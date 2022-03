https://it.sputniknews.com/20220315/covid-secondo-gli-esperti-in-alcuni-mesi-dellanno-potrebbero-verificarsi-fino-a-100mila-contagi--15601989.html

Covid, secondo gli esperti in alcuni mesi dell'anno potrebbero verificarsi fino a 100mila contagi

Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, la numerosità dei contagi da Covid-19 passerà in alcuni mesi dell'anno... 15.03.2022, Sputnik Italia

Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, la numerosità dei contagi da Covid-19 passerà in alcuni mesi dell'anno da 5.000 a 100mila.Nella sua analisi circa le prospettive future di sviluppo della malattia il dottor Andreoni prevede che l'orientamento generale sara' quello di effettuare una dose annuale di vaccino, una sorta di richiamo, finalizata ad evitare un aumento eccessivo dei casi in autunno.Infine il dottor Andreoni, sempre ripreso da Adnkronos, suggerisce di mantenere in funzione il Green pass nei periodi di grave situazione epidemica oltre che di mantenere l'uso della mascherina anche dopo la fine dello stato di emergenza, anche all'aperto, in presenza di una situazione di affollamento.

