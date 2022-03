https://it.sputniknews.com/20220315/consigliere-di-zelensky-il-trattato-di-pace-con-la-russia-potrebbe-essere-raggiunto-entro-maggio-15599225.html

Consigliere di Zelensky: “Il trattato di pace con la Russia potrebbe essere raggiunto entro maggio”

Consigliere di Zelensky: “Il trattato di pace con la Russia potrebbe essere raggiunto entro maggio”

Secondo quanto riferito, Aleksey Arestovich, un consigliere capo dell'ufficio di Zelensky, ritiene che un accordo di pace tra Russia e Ucraina potrebbe essere... 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T11:15+0100

2022-03-15T11:15+0100

2022-03-15T11:15+0100

la situazione in ucraina

mondo

In un'intervista con il giornalista russo Mark Feygin, lunedì, Arestovich ha espresso la sua fiducia che l'Ucraina possa raggiungere un accordo di pace con la Russia "entro maggio, inizio maggio... e forse anche molto più velocemente".Questi ha tuttavia aggiunto che se l'accordo dovesse fallire "entro la fine di maggio, dopo un altra giornata [di negoziati]", le ostilità continuerebbero.Nonostante un possibile accordo di pace, Arestovich ha suggerito che i combattimenti locali potrebbero durare in tutto il paese per un altro anno.Lunedì si è svolto, in videoconferenza, una quarta tornata di negoziati tra Mosca e Kiev. A seguito dei risultati, Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio di Zelensky, ha affermato che è stata presa una pausa tecnica nei colloqui e che i negoziati sarebbero proseguiti martedì.Le prime tre giornate di negoziati si sono svolte in Bielorussia: il 28 febbraio nella regione di Gomel, il 3 e 7 marzo a Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest, dopodiché i colloqui sono passati al formato video. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha definito il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin un compito di negoziazione. Israele e Turchia si sono entrambi offerti volontari per favorire le trattative.In precedenza, il presidente ucraino Vladimir Zelensky aveva presentato al parlamento della nazione un disegno di legge per estendere il regime della legge marziale in Ucraina per altri 30 giorni, dopo averlo introdotto il 24 febbraio, con l'inizio dell'operazione militare speciale russa per smilitarizzare e "denazificare" il Paese.

