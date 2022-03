https://it.sputniknews.com/20220315/coldiretti-laumento-delle-bollette-si-riflette-sui-prezzi-degli-alimenti-15602369.html

Coldiretti, l’aumento delle bollette si riflette sui prezzi degli alimenti

Coldiretti, l’aumento delle bollette si riflette sui prezzi degli alimenti

Secondo il presidente della Coldiretti Ettore Prandini è necessario ridurre la dipendenza dall'estero. 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T13:40+0100

2022-03-15T13:40+0100

2022-03-15T13:40+0100

coldiretti

italia

bollette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/301/64/3016484_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_7910aaed55ea6a88077a540fe04f1aa9.jpg

Secondo un'analisi condotta da Coldiretti, l’aumento delle bollette combinato con quello di benzina e gasolio, si riflette in modo drammatico sui prezzi degli alimenti.Coldiretti ha registrato aumenti del: 9% sulla farina, del 12% sulla pasta, del 6% sul pesce, dell'11% sul burro, del 7% sulla frutta, e fino al 17% per la verdura e fino al 20% per gli oli di semi.Il caro energia, con l'aumento dei prezi di gasolio e benzina ferma i trattori e i pescherecci, spegne le serre e aumenta la dipendenza italiana dall'estero per l'importazione dei prodotti alimentari, fondamentale quindi secondo il presidente della Coldiretti Ettore Prandini mettere in atto politiche finalizate al contenimento dei costi di gasolio e benzina e tendenti alla riduzione della dipendenza dall'estero per l'import alimentare.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coldiretti, italia, bollette