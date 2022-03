https://it.sputniknews.com/20220315/cina-trovati-12000-reperti-del-paleolitico-15603622.html

Cina, trovati 12.000 reperti del Paleolitico

Cina, trovati 12.000 reperti del Paleolitico

In Cina, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, sono stati rinvenuti oltre 12.000 reperti risalenti al Paleolitico, riporta ANSA. 15.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-15T23:59+0100

2022-03-15T23:59+0100

2022-03-15T23:59+0100

archeologia

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/13961225_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_9beb23b40d426f1a899a0017f0252578.jpg

Le scoperte arrivano nel quadro di un progetto archeologico iniziato l'anno scorso nel sito di Yeyuan, nella contea di Luonan, un sito di scavo di 500 metri quadrati. Gli archeologi hanno comunicato alle autorità la scoperta oggi, ha riferito la Shaanxi Academy of Archaeology.Sono vari gli oggetti riportati alla luce dagli archeologi, si va da pietre lavorate ad asce a mano, da utensili affilati a strumenti utilizzati per tagliare. Tra i reperti si contano anche molti oggetti in ceramica.Si ritiene che l'area sia abitata dall'uomo già da 600.000 anni circa e che l'attività umana si sia sviluppata circa 250.000 anni fa, ha rivelato Zhang Gaike, ricercatore dell'accademia.ANSA riporta le parole di Zhang, che parla di come il sito archeologico sia molto importante per lo studio della cultura paleolitica e degli scambi antropologici nella regione delle montagne di Qinling durante il Paleolitico.

https://it.sputniknews.com/20220306/archeologia-cina-ritrovate-pitture-rupestri-animali-sui-monti-helan-15470715.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologia, cina