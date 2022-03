https://it.sputniknews.com/20220315/bozza-russa-al-consiglio-di-sicurezza-onu-cerca-tregua-per-evacuazione-civili-15605295.html

Bozza russa al Consiglio di Sicurezza Onu cerca tregua per evacuazione civili

L'esercito russo ha adottato alcune misure volte a ridurre al minimo le vittime civili durante la sua operazione militare in Ucraina. Kiev ed i suoi alleati... 15.03.2022, Sputnik Italia

La Russia ha preparato una bozza di risoluzione da presentare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un meccanismo di cessate il fuoco in Ucraina volto a consentire l'evacuazione sicura dei civili dalle aree in cui sono in corso i combattimenti. La bozza di testo, vista da Sputnik, prende atto della preoccupazione del Consiglio di Sicurezza per le vittime civili, nonché "il peggioramento della situazione umanitaria in Ucraina" in generale, compreso il numero crescente di sfollati interni e rifugiati che necessitano di aiuti umanitari. Il documento invita tutte le parti a "garantire la protezione dei civili e ad astenersi da attacchi o azioni per rendere inutilizzabili le infrastrutture civili" e condanna i bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili e il dispiegamento di equipaggiamenti militari all'interno o intorno ad aree densamente popolate. Il testo della risoluzione invita inoltre i membri a fornire sostegno al programma di risposta umanitaria di emergenza dell'Onu, sottolineando il "ruolo di coordinamento" dell'organismo nel "fornire assistenza umanitaria all'interno dell'Ucraina e fuori".

