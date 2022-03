Tim chiede al fondo americano Kkr di svelare le carte sull'offerta di acquisto lanciata

https://it.sputniknews.com/20220314/tim-chiede-al-fondo-americano-kkr-di-svelare-le-carte-sullofferta-di-acquisto-lanciata-15584505.html

La Tim ha deciso di portare Kkr allo "showdown": il consiglio direttivo si è riunito nella giornata di ieri per deliberare sul futuro dell'azienda e sull'offerta lanciata dal gruppo. Si era partiti da posizioni nettamente contrapposte, con Vivendi Sa in apparente prima contrapposizione con i rappresentanti degli investitori istituzionali. Poi il voto all'unanimità ha concluso la riunione dando mandato al presidente, Salvatore Rossi, insieme con l'ad Pietro Labiola, per l'avvio con il gruppo Kkr di una ulteriore interrogazione "formale e ulteriore rispetto a quelle già intraprese formalmente nei mesi scorsi dai consulenti", interrogazione volta a recepire ulteriori e più concreti dettagli sull'operazione atti a formulare un bilancio sull'effettiva attrattività e sul potenziale dell'offerta stessa.Con la proposta si intende inoltre fissare "un periodo e perimetro limitati per lo svolgimento di una due diligence di natura esclusivamente confirmatoria".A 4 mesi dall'ultima offerta di Kkr per un'opa a 5,505 euro per azione con le quotazioni delle stesse a 0,33 euro, ora che lo stesso titolo è ulteriormente sceso a 0,29 euro per azione lascia trapelare il rischio che la stessa Kkr possa rivedere l'offerta, in un momento in cui il mercato delle telecomunicazioni è "oscillante" e risente in modo particolarmente sensibile della svalutazione e delle pressioni internazionali sull'andamento in borsa.Intanto il 2 marzo è stato approvato all'unanimità il nuovo piano industriale dell'azienda, che intende in particolare concentrarsi sulla riorganizzazione delle attività del gruppo con in più una eventuale integrazione con Open Fiber, sempre dialogando con le istituzioni.Il cda ha sottolineato come riportato da Ansa "la convinzione che vi sia in Tim un valore inespresso che deve essere tenuto in debita considerazione nel valutare qualunque opzione alternativa alla realizzazione del Piano Industriale".Per il secondo operatore italiano di telefonia mobile si aspettono grossi cambiamenti, se dovesse essere accettata l'opa lanciata da Kkr, operatore internazionale di private equity con base a New York.

