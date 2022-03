https://it.sputniknews.com/20220314/rivelato-un-pericolo-sottovalutato-dellaspirina-15579157.html

Rivelato un pericolo sottovalutato dell'aspirina

Secondo uno studio, l'assunzione di aspirina a dosi basse può raddoppiare il rischio di sanguinamento nel tratto superiore gastrointestinale. 14.03.2022, Sputnik Italia

medicina

salute

benessere

L'aspirina è uno dei famosi farmaci anti-infiammatori non steroidei ampiamente utilizzato per ridurre il dolore e combattere gli stati influenzali. Ma con questo farmaco occorre prestare molta attenzione, l'abitudine di usare le compresse di aspirina nella lotta contro i sintomi di dolore e raffreddore non è privo di rischi. Gli esperti del Massachusetts General Oncological Center hanno esaminato i dati di 19mila pazienti, di cui 9.525 avevano ricevuto l'aspirina e 9.589 avevano ricevuto un placebo. I ricercatori sono arrivati ​​alla conclusione che "tra gli anziani, il ricevimento di basse dosi di aspirina è associato ad un aumentato rischio di sanguinamento gastrointestinale, e il più alto rischio risulta essere per coloro che fumano, hanno la pressione alta o soffrono di una malattia renale".

