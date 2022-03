https://it.sputniknews.com/20220314/rappresentante-ucraino-annuncia-pausa-dei-negoziati-con-la-russia-fino-a-martedi-15593034.html

Rappresentante ucraino annuncia pausa dei negoziati con la Russia fino a martedì

Rappresentante ucraino annuncia pausa dei negoziati con la Russia fino a martedì

Mikhail Podolyak, consigliere del presidente Vladimir Zelensky e membro della delegazione ucraina, ha affermato che è stata presa una pausa tecnica nei... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T15:22+0100

2022-03-14T15:22+0100

2022-03-14T15:29+0100

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15566908_0:65:2113:1254_1920x0_80_0_0_c97935b3a87083b4efb7d0389f4031d3.jpg

Il quarto ciclo di negoziati tra Russia e Ucraina si è svolto oggi. La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito come obiettivo di questa operazione "la protezione delle persone vittime dei soprusi e genocidio dal regime di Kiev da otto anni". Per questo nell'ambito dell'operazione bisogna ottenere la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto dell'esercito russo, le forze indipendentiste di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) stanno conducendo un'offensiva. Non si tratta di occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

https://it.sputniknews.com/20220314/accordo-russo-ucraino-potrebbe-richiedere-approvazione-del-consiglio-sicurezza-onu---min-esteri-15582123.html

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina