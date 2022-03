https://it.sputniknews.com/20220314/prezzo-del-petrolio-wti-sotto-100--al-barile-per-la-prima-volta-dal-1-marzo--15594723.html

Prezzo del petrolio WTI sotto 100 $ al barile per la prima volta dal 1° marzo

Prezzo del petrolio WTI sotto 100 $ al barile per la prima volta dal 1° marzo

Nel mercato preoccupazioni per la domanda della Cina, sullo sfondo del lockdown a Shenzhen per l'impennata di contagi di Covid. 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T16:05+0100

2022-03-14T16:05+0100

2022-03-14T16:05+0100

cina

borsa&mercati

finanze

petrolio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353946_0:931:2048:2083_1920x0_80_0_0_d2f6359296973cff8f0edb3478ccc362.jpg

I prezzi mondiali del petrolio lunedì sera sono in calo dell'8% in media e il greggio WTI viene scambiato a 100 $ al barile per la prima volta dal 1° marzo; gli investitori sono preoccupati per la domanda di petrolio in Cina per la situazione epidemiologica del coronavirus nonostante l'ambiente geopolitico teso per la crisi ucraina. A partire dalle 16.49 dell'orario italiano, il prezzo dei futures di maggio sul greggio Brent è sceso del 7,99%, a 103,67 $ al barile, i futures di aprile sul WTI dell'8,36%, a 100,19 $, anche se pochi minuti prima il prezzo era scivolato a 99,83 dollari.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, borsa&mercati, finanze, petrolio