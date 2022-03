https://it.sputniknews.com/20220314/per-mosca-lattacco-missilistico-nel-centro-di-donetsk-e-crimine-contro-lumanita-15596188.html

Per Mosca l'attacco missilistico nel centro di Donetsk è crimine contro l'umanità

Il ministero degli Esteri russo ha condannato il bombardamento della città di Donetsk da parte delle forze ucraine con il missile balistico tattico Tochka-U, descrivendo questa azione come un crimine contro l'umanità. Il ministero ha porto le condoglianze ai parenti delle persone uccise in questo attacco e ha espresso fiducia che "questo crimine contro l'umanità non rimarrà impunito". Il dicastero diplomatico ha inoltre suggerito che, utilizzando tali armi contro civili innocenti, Kiev sta cercando di vendicarsi per le sue sconfitte durante l'operazione militare speciale in corso condotta dalla Russia in Ucraina. Oggi un missile Tochka-U è stato lanciato a Donetsk da aree controllate dalle forze ucraine, ha affermato il ministero della Difesa russo. L'esplosione risultante ha ucciso 20 civili e altri 28, compresi bambini, sono rimasti feriti.

