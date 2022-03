https://it.sputniknews.com/20220314/notizie-su-richieste-di-aiuto-militare-da-parte-russa-sono-disinformazione-usa---min-esteri-cinese-15583485.html

Notizie su richieste di aiuto militare da parte russa sono disinformazione Usa - min. Esteri cinese

Notizie su richieste di aiuto militare da parte russa sono disinformazione Usa - min. Esteri cinese

Si susseguono le smentite da parte cinese su presunte richieste russe per ottenere attrezzature militari e supporto logistico nel quadro dell'operazione di... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T09:41+0100

2022-03-14T09:41+0100

2022-03-14T09:41+0100

usa

cina

mondo

sicurezza

diplomazia

disinformazione

annuncio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/10307542_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_962496e5c85b3937ac37650b3e570ae7.jpg

Il ministero degli Esteri cinese ha respinto le affermazioni dei funzionari statunitensi secondo cui la Russia avrebbe chiesto a Pechino equipaggiamento militare e supporto nel quadro dell'operazione speciale in atto in Ucraina come pura "disinformazione".Inoltre, ha aggiunto il ministero degli Esteri cinese, gli Stati Uniti devono chiarire pienamente le proprie attività biologico-militari sul territorio dell'Ucraina.I commenti giungono mentre è in corso un briefing del ministero degli Esteri cinese a Pechino.Precedentemente un portavoce dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, Liu Pengyu, era stato citato da Reuters mentre respingeva le indiscrezioni dei media secondo cui Mosca si fosse rivolta a Pechino per chiedere in aiuto equipaggiamento militare e logistico, dicendo di "non averne mai sentito parlare".Reuters ha anche riferito che funzionari statunitensi hanno confermato che il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan intende incontrare lunedì l'alto diplomatico cinese Yang Jiechi a Roma.Sullivan ha voluto sottolineare che "schierarsi con la Russia, comporterebbe un ulteriore isolamento globale della Cina, secondo i soprammenzionati funzionari statunitensi.Le ricadute per Pechino presumibilmente influenzerebbero i flussi commerciali, lo sviluppo di nuove tecnologie e, probabilmente, verrebbero imposte ulteriori sanzioni.

https://it.sputniknews.com/20220314/ambasciata-cinese-negli-usa-nega-che-russia-possa-aver-chiesto-a-cina-aiuto-contro-ucraina-15581287.html

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, cina, mondo, sicurezza, diplomazia, disinformazione, annuncio