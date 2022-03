https://it.sputniknews.com/20220314/negli-usa-si-a-macchine-automatiche-senza-volante-e-pedali-15588408.html

Negli Usa sì a macchine automatiche senza volante e pedali

Negli Usa sì a macchine automatiche senza volante e pedali

Finora, quasi tutte le auto automatizzate viaggiano con una persona all'interno e sono dotate di volante e pedali in modo che il conducente possa prendere il controllo del mezzo in caso di necessità. Tuttavia esistono concezioni e prototipi di auto completamente automatiche senza controlli. Ad esempio, Volvo e NIO hanno progetti di auto automatiche con letti pieghevoli in cabina. E la società americana Cruise la scorsa estate ha lanciato le auto elettriche Origin senza volante e pedali nella produzione pre-serie. Allo stesso tempo, sta costruendo un impianto che produrrà macchine del genere a decine di migliaia. Tuttavia in California anche se le vetture automatizzate possono essere usate nei test senza conducente e controlli manuali, per soddisfare gli standard di sicurezza se in vendita al pubblico devono essere dotate di volante, pedali e sedile del conducente. Giovedì l'authority dei trasporti statunitense, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ha determinato che le vetture automatiche non necessitano di controlli manuali per soddisfare gli standard dei crash test. In ogni caso devono garantire lo stesso livello di sicurezza per i passeggeri delle auto tradizionali. Inoltre, secondo le nuove regole, in queste vetture i bambini non dovrebbero occupare il posto che tradizionalmente è considerato il posto di guida, per il fatto che non funzionale a proteggerli in caso di incidente.

