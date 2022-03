https://it.sputniknews.com/20220314/ministro-speranza-esorta-alla-cautela-la-pandemia-non-e-finita-15589028.html

Ministro Speranza esorta alla cautela: la pandemia non è finita

Ministro Speranza esorta alla cautela: la pandemia non è finita

Il ministro della Salute Roberto Speranza da Potenza lancia il monito: la pandemia non è finita, è solo in una fase diversa. 14.03.2022, Sputnik Italia

Così il ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della tappa in Basilicata del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal tema "Italia Domani-Dialoghi sul Pnrr":Il ministro esorta alla prudenza, evidenziando come più volte in passato l'importanza dei vaccini, e a fare attenzione a non abbassare la guardia nei confronti del virus:Riferisce poi quanto non si debba dimenticare anche l'importanza dell'uso delle mascherine al chiuso, riferendo che la necessità ne impone l'uso anche all'aperto, qualora "ci possono essere assembramenti, nei momenti di grande partecipazione come ne vediamo tanti".All'evento partecipano, oltre che il ministro Speranza, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, Giuseppe Moles, sottosegretario all'Informazione e all'Editoria della presidenza del Consiglio, il sindaco di Potenza Mario Guarente e il presidente regione Basilicata Vito Bardi. Prevista un incontro con le imprese della zona, i cittadini, le rappresentanze sindacali per discutere dell'attuazione del Pnrr e dell'andamento dei lavori.

