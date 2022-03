https://it.sputniknews.com/20220314/ministro-bianchi-firma-ordinanze-su-svolgimento-esami-di-maturita-15594533.html

Ministro Bianchi firma ordinanze su svolgimento esami di maturità

Sono stati confermati due scritti all'esame, ma la prova orale peserà di più sul punteggio. 14.03.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10199550_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8c97559e9f0789d42e693195c970ec6.jpg

Il formato dell'esame di maturità quest'anno resta immutato, con 2 scritti e l'orale, che avrà maggior peso nella valutazione complessiva dal momento che potrà assegnare 25 punti. Tutto questo emerge dalle disposizione firmate dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.Per la maturità l'esame è costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo e da un colloquio. La prova d'italiano assegna fino ad un massimo di 15 punti, la seconda prova fino a 10 punti, mentre l'orale fino a 25. La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti.Gli esami di maturità inizieranno il prossimo 22 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano. I maturandi e le maturande potranno scegliere tra sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa in base al tipo di scuola superiore; gli studenti e studentesse dovranno superare un test sulla materia caratterizzante il percorso di studio. Per il Liceo classico sarà il latino, la Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l'Istituto Tecnico.Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Discuterà e spiegherà una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La commissione sarà composta da sei commissari interni e un presidente esterno.Si nota che anche per l'esame di terza media ci saranno 2 scritti e un colloquio.

Notiziario

