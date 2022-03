https://it.sputniknews.com/20220314/ministero-difesa-russo-raid-mirati-con-lobiettivo-di-distruggere-lindustria-bellica-ucraina-15595857.html

Ministero Difesa russo: raid mirati con l'obiettivo di distruggere l'industria bellica ucraina

Il dicastero militare russo ha fatto sapere di conoscere con precisione i luoghi in cui vengono accolti e addestrati i mercenari stranieri: contro questi... 14.03.2022, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha fatto il punto odierno sull'operazione speciale militare in Ucraina. In particolare è stato comunicato:Il dicastero militare russo ha aggiunto che in risposta al bombardamento di Donetsk con il missile Tochka-U, le forze armate russe si concentreranno nella neutralizzazione dell'industria della difesa ucraina, che produce armi usate dai nazionalisti, invitando nel contempo i civili ucraini che vi lavorano e gli abitanti delle zone limitrofe a questi impianti ad allontanarsi da queste zone potenzialmente pericolose. Infine il ministero della Difesa ha ricordato, dopo il raid di ieri contro un centro di addestramento di mercenari di essere a conoscenza di "tutte le posizioni dei combattenti stranieri in Ucraina, che continueranno ad essere presi di mira e non ci sarà pietà per loro".

