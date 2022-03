https://it.sputniknews.com/20220314/micam-di-preoccupazioni-15592373.html

MICAM di preoccupazioni

MICAM di preoccupazioni

Dovevano partire alla grande le fiere dedicate alla moda e all’accessorio, in Rho Fiera a marzo. 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T16:06+0100

2022-03-14T16:06+0100

2022-03-14T16:06+0100

MICAM, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone dell’Haut-à-Porter dal 13 al 15 marzo, mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio è in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo.Un mix vincente che attrarrà gli operatori stranieri in un momento di ripresa degli scambi con l’estero consentita anche dai provvedimenti governativi a tema vaccinazioni non EMA; alle manifestazioni sono così attesi buyer da tutto il mondo anche grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alla sempre proficua e positiva collaborazione con ICE Agenzia. #BetterTogether sarà anche all’insegna della sostenibilità che sempre di più permea la filiera della moda e dell’accessorio consentendo sviluppi virtuosi della catena produttiva e permettendo la realizzazione di prodotti sempre più in linea con le richieste di un pubblico impegnato e attento a questi temi.All’inaugurazione di ieri sono intervenuti il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin. Il comparto calzaturiero italiano ha evidenziato segnali di ripresa nel 2021. L’anno scorso infatti ha registrato un incremento del fatturato del +18,7% sul 2020 attestandosi a 12,7 miliardi di euro. Un valore però ancora inferiore all’epoca pre-covid (-11% rispetto al 2019). L’export (+17,5% nei confronti dell’anno precedente) ha raggiunto in valore (10,3 miliardi di euro a consuntivo) il secondo miglior risultato di sempre, anche al netto dell’inflazione. Bene, in particolare, le prime due destinazioni, ovvero Svizzera (+16,2% in valore sul 2020, nei primi 11 mesi) e Francia (+24%), tradizionalmente legate al terzismo; ma anche USA (+42%) e Cina (+37,5%) che ha già abbondantemente superato i livelli del 2019. Risale anche l’attivo del saldo commerciale (+22% da gennaio a novembre), atteso a poco meno di 5,2 miliardi nei 12 mesi. Per il Presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon: “Dopo il crollo del 2020, anno in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle restrizioni durante le due ondate pandemiche, il nostro settore è ripartito, con un fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un recupero con intensità più contenuta. La ripresa è però a macchia di leopardo e spesso ancora insufficiente a ripianare le perdite aziendali. Basti pensare che solo una azienda su tre ha raggiunto i livelli pre-covid. MICAM è dunque atteso dagli operatori come momento fondamentale per il business, l’occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli ordini e, penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare l’export""A tal proposito, non possiamo non esprimere profonda preoccupazione per le drammatiche conseguenze che le sanzioni economiche inflitte al sistema bancario russo, a seguito del conflitto in Ucraina, causeranno alle vendite delle aziende italiane su questo mercato fondamentale. La campagna ordini stava promettendo molto bene nonostante la coda della pandemia, l’instabilità e le tensioni politiche. Ora il crollo della valuta e l’impossibilità di transare finanziariamente su diverse banche mettono a rischio l’ennesima stagione, nonostante la volontà di tanti clienti di visitare la manifestazione per perfezionare gli acquisti", ha aggiunto.Quest’anno MICAM offre ampio spazio alla sostenibilità con la nuova area MICAM Green Zone, che si preannuncia come un laboratorio di idee e un momento di promozione per tante aziende. L’area è allestita nel padiglione 7 ed è dedicata a tutti gli operatori che desiderano capire meglio il tema della sostenibilità. E’ divisa in diversi settori tra i quali una mostra di calzature di aziende espositrici che esprimono delle provocazioni di sostenibilità secondo i materiali, i sistemi di produzione, il ciclo di vita del prodotto.Il consueto spazio dedicato agli Emerging Designers vede la presenza di 12 creativi provenienti da Italia ed Europa. Le loro proposte spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo. Selezionati da una giuria qualificata di esperti, gli Emerging Designers portano in fiera una selezione dei loro concept e racconteranno agli operatori le loro storie creative che si intrecciano strettamente con la loro voglia di viaggiare ed esplorare che caratterizza le loro incredibili biografie.

