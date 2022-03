https://it.sputniknews.com/20220314/mdd-croato-il-drone-precipitato-a-zagabria-portava-un-carico-di-esplosivo-da-40-kg-15585416.html

MdD croato: il drone precipitato a Zagabria portava un carico di esplosivo da 40 kg

Il consigliere del ministro della Difesa della Croazia, Zeljko Zivanovic, svela che dai primi approfondimenti sui resti del drone precipitato lo scorso venerdì... 14.03.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/15546808_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a838bfd56b2675d5dc89416c61e44b76.jpg

La bomba aerea trasportata da un drone di fabbricazione sovietica caduto nella capitale della Croazia conteneva 40 chili di esplosivo, ha riferito oggi Zeljko Zivanovic, consigliere del ministro della Difesa croato.Nelle prime ore di venerdì un mezzo aereo è precipitato in una zona verde di uno dei quartieri della capitale della Croazia, provocando una forte esplosione. Presumibilmente si è trattato di un drone di tipo "Tu-141 Strizh" di fabbricazione sovietica, proveniente dai cieli dell'Ucraina. I mass media croati hanno parlato inizialmente di un peso approssimativo di 120 chilogrammi. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l'alleanza avrebbe aiutato le autorità del Paese ad indagare sull'incidente.La bomba è esplosa quando il drone ha colpito il terreno durante la caduta, ha detto il funzionario, aggiungendo che sono in corso ulteriori approfondimenti. Stando alle dichiarazioni delle due parti russa e ucraina, il drone non apparterrebbe a nessuno dei due Paesi. Di seguito si riporta uno stralcio del rapporto in merito all'incidente del primo ministro croato Andrej Plenkovic: "Ci troviamo sul luogo dove un giorno e mezzo fa è caduto un drone, chiamatoTu-141 Strizh, di fabbricazione sovietica, che apparentemente è decollato dal territorio dell'Ucraina, secondo quanto sappiamo al momento. Non sappiamo chi possedesse il drone. Stando alle dichiarazioni da parte russa e ucraina, entrambi affermano che non apparteneva a loro, ma a qualcun altro. Ha superato, oltre allo spazio aereo ucraino, anche quello rumeno e ungherese ed è entrato nello spazio aereo croato, ha sorvolato la Croazia per circa 7 minuti ed è caduto qui".La Croazia ha fatto sapere di aver informato tempestivamente la NATO dell'accaduto.

