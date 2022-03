https://it.sputniknews.com/20220314/londra-la-villa-del-magnate-russo-deripaska-occupata-da-squatter-per-protesta-15591577.html

Londra, la villa del magnate russo Deripaska occupata da squatter per protesta

Gli squatter a quanto pare non hanno intenzione di dormire o abitare nella proprietà in questione, ma piuttosto di occuparla “come protesta, a rotazione”... 14.03.2022, Sputnik Italia

Un'elegante villa londinese con 7 camere da letto che appartiene al magnate russo Oleg Deripaska è stata sequestrata da un gruppo di abusivi che pare abbia messo in atto l'inusuale protesta per l'attuale situazione in Ucraina, stando a quanto riferisce il Mirror. Un'immagine della proprietà in questione, adornata con una bandiera ucraina e con un cartello con la scritta "Questa proprietà è stata liberata" è stata condivisa su Twitter da un account chiamato "resistlondon" che ha bollato Deripaska come "uno dei gli oligarchi più amati di Putin".Secondo il giornale, la villa di Deripaska è stata costruita nel 19esimo secolo e ha fatto da "casa" al duca di Bedford, al conte di Essex e al conte Grey in passato.La struttura è stata da allora ristrutturata e ora dispone di tutti i comfort quali palestra, home cinema e bagno turco.Mentre la villa era disponibile per l'acquisto nel 2002 per quasi 30 milioni di euro, il suo esatto valore attuale non è chiaro, aggiunge il giornale, anche se MailOnline ha descritto tale proprietà come "il rifugio di Deripaska da 60 milioni di euro (a Belgravia, elegante quartiere londinese, n.d.r.) di Deripaska".

