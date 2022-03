https://it.sputniknews.com/20220314/gli-usa-devono-immediatamente-fermare-attacchi-informatici-contro-la-cina---ministero-esteri-cinese-15588481.html

Gli USA devono immediatamente fermare attacchi informatici contro la Cina - ministero Esteri cinese

14.03.2022

Zhao ha definito gli Stati Uniti un "impero degli hacker" ed ha espresso grande preoccupazione per gli attacchi informatici effettuati dal Paese, che usa la Cina come testa di ponte per danneggiare altri stati.Venerdì scorso, l'agenzia di stampa cinese Xinhua ha riferito che hacker stranieri avevano preso il controllo dei computer cinesi per attaccare Russia, Bielorussia e Ucraina. Nell'87% dei casi, gli attacchi informatici miravano a prendere di mira la Russia. Secondo i media, la maggior parte degli attacchi informatici proveniva dagli Stati Uniti. Il resto sono stati effettuati dalla Germania, dall’Olanda e altri paesi.Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine. Successivamente, il gruppo di hacker Anonymous ha dichiarato una "guerra informatica contro il governo russo" in segno di protesta contro l'operazione.

