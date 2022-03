https://it.sputniknews.com/20220314/germania-verso-lacquisto-di-oltre-trenta-caccia-americani-f-35-15592172.html

Germania verso l'acquisto di oltre trenta caccia americani F-35

Attualmente la Germania possiede solo un modello di caccia in grado di essere armato con ordigni nucleari: il Tornado. 14.03.2022, Sputnik Italia

La Germania acquisterà caccia F-35 prodotti dalla società statunitense Lockheed Martin per sostituire i suoi obsoleti Tornado, ha riferito la Reuters, citando due fonti governative. Berlino sta valutando l'acquisto fino a 35 esemplari, secondo quanto riferito da una delle fonti. Dagli anni Ottanta ad oggi le forze aeree tedesche hanno in dotazione i Tornado come unici caccia in grado di trasportare bombe nucleari. Secondo quanto riferito, Berlino sta pianificando di sostituire i Tornado tra il 2025 e il 2030. Quando nel governo Merkel la titolare del dicastero militare tedesco era Annegret Kramp-Karrenbauer, la Germania valutava la possibilità di firmare un accordo con Boeing per l'acquisto del suo caccia F-18. Inoltre, Berlino è in trattative con Parigi per lo sviluppo di un jet da combattimento congiunto franco-tedesco che avrebbe dovuto essere presentato dopo il 2040. All'inizio di questo mese il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrebbe sostenuto il programma congiunto con la Francia. Ha aggiunto che il progetto franco-tedesco Airbus svilupperà ulteriormente il jet Eurofighter, dotato di strumenti di guerra elettronica. Ciò avviene nel pieno dell'escalation dei rapporti tra Russia e Nato per l'operazione militare russa in Ucraina. Come molti altri membri dell'alleanza, la Germania ha fornito a Kiev diversi tipi di equipaggiamenti militari difensivi e armi. Scholz ha sottolineato che la Germania non manderà aerei da guerra in Ucraina.

