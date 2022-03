https://it.sputniknews.com/20220314/germania-chiede-a-polonia-di-sospendere-linvio-dei-treni-speciali-di-rifugiati-dallucraina-15587265.html

Germania chiede a Polonia di sospendere l’invio dei treni speciali di rifugiati dall’Ucraina

Germania chiede a Polonia di sospendere l’invio dei treni speciali di rifugiati dall’Ucraina

La Germania ha chiesto alla Polonia di sospendere l'invio di treni speciali con i rifugiati ucraini poiché il Paese non è in grado di gestire l'afflusso di... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T13:19+0100

2022-03-14T13:19+0100

2022-03-14T13:19+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15567141_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cf7ac7b7533fca1a29f78322b36f037f.jpg

"Il ministero dell'Interno federale tedesco ci ha contattato la scorsa notte, chiedendo se potessimo sospendere i treni speciali per la Germania, a causa di un 'chokepoint' verificatosi lì", ha detto Shefernaker all'emittente polacca TVN.Il viceministro polacco ha proseguito affermando che questa situazione mostra una scarsa preparazione dell'Unione europea, aggiungendo che negli ultimi tre giorni circa 28mila profughi ucraini hanno lasciato Varsavia, Cracovia e Katowice su treni speciali, mentre nel Paese rimangono un milione e mezzo di migranti.All'inizio di marzo, il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha affermato che i rifugiati dall'Ucraina non hanno bisogno di sottoporsi alla procedura di asilo e che riceveranno protezione immediata per un massimo di tre anni nell'UE. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre 2,6 milioni di persone hanno già lasciato l'Ucraina per i paesi vicini dall'inizio delle ostilità.Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine.Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dall'inizio del conflitto in Ucraina quasi 600 civili sono stati uccisi e più di 1.000 feriti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo