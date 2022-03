https://it.sputniknews.com/20220314/finlandia-ministro-economia-avverte-conflitto-in-ucraina-potrebbe-raddoppiare-prezzi-alimentari-15580813.html

Finlandia, ministro Economia avverte: conflitto in Ucraina potrebbe raddoppiare prezzi alimentari

Finlandia, ministro Economia avverte: conflitto in Ucraina potrebbe raddoppiare prezzi alimentari

Le paralizzanti sanzioni dell'Occidente contro Mosca per l'operazione militare della Russia in Ucraina potrebbero minare gravemente le importazioni di grano e... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T23:26+0100

2022-03-14T23:26+0100

2022-03-14T23:26+0100

mondo

economia

finlandia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/815/48/8154826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2643edd2c71ce5b3b8ab966e5e30e1d3.jpg

I finlandesi devono prepararsi ai "prezzi in tempo di guerra", poiché il conflitto in Ucraina potrebbe vedere i prezzi dei generi alimentari quasi raddoppiare, ha avvertito il ministro dell'Economia Mika Lintilä.In un'intervista con l'emittente nazionale Yle, Lintilä ha citato gli enormi effetti a catena dei forti aumenti dei prezzi di carburante e fertilizzanti.Il ministro ha definito la situazione agricola "già critica" e ha chiesto un pacchetto di sostegno per garantire la sicurezza alimentare.Il settore agricolo finlandese, come la maggior parte dell'Europa e oltre, dipende dai fertilizzanti russi e bielorussi, le cui importazioni sono state interrotte a causa delle restrizioni imposte all'operazione speciale della Russia in Ucraina, e che tenta di fermare con sanzioni altissime. Questo, a sua volta, potrebbe portare a un aumento dei costi dei prodotti agricoli, in particolare della carne, avvertono gli esperti.Prima del conflitto, circa un terzo dei fertilizzanti azotati della Finlandia e fino al 60 per cento del fertilizzante potassico provenivano dalla Russia e dalla Bielorussia. Il picco dei prezzi associato alla carenza potrebbe portare a una riduzione del consumo di carne, ha detto a Yle Jyrki Niemi, professore di politica agricola presso il Centro per le risorse naturali, suggerendo d’altra parte che questo potrebbe anche essere interpretato come una notizia positiva per la sostenibilità della produzione alimentare.La scorsa settimana, la Banca di Finlandia ha declassato le sue previsioni per l'economia finlandese a causa del conflitto in Ucraina, dove la Russia sta attualmente conducendo un'operazione speciale volta a smilitarizzare e de-nazificare il Paese e proteggere le Repubbliche popolari del Donbass. L'Occidente ha risposto con sanzioni annullanti che coprono tutte le sfere della vita che vanno dalle banche, tecnologia e finanza ai beni di consumo, con dozzine di aziende che lasciano la Russia per protesta e per questioni logistiche.Lintilä ha affermato che lo stato finlandese non prevede di offrire sussidi eccezionali alle società finlandesi che hanno subito perdite ritirandosi dal mercato russo, inclusi giganti alimentari come Valio, Hesburger, Fazer e Paulig. Ha sottolineato che la Russia è nota per essere un paese con alti rischi e aspettative di alti rendimenti.Dal momento che sia la Russia che l'Ucraina sono potenze agricole, la prospettiva di vedere le importazioni di grano dalla Russia interrotte dalle sanzioni occidentali, insieme alle preoccupazioni per le interruzioni delle spedizioni globali, hanno già portato a un aumento globale dei prezzi del grano.

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, finlandia