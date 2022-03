https://it.sputniknews.com/20220314/elon-musk-sfida-putin-a-duello-mettendo-in-palio-lucraina-15590817.html

Elon Musk sfida Putin a duello, mettendo in palio l'Ucraina

Elon Musk sfida Putin a duello, mettendo in palio l'Ucraina

Il miliardario americano Elon Musk ha scritto su Twitter di essere pronto a sfidare a duello il presidente russo Vladimir Putin e che l'Ucraina sarebbe stata... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T22:00+0100

2022-03-14T22:00+0100

2022-03-14T22:00+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10400567_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_b4bfdf57fe73fdc6255da422b94ce7e9.jpg

"Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c'è l'Ucraina". Questo il testo del tweet con il quale il miliardario americano Elon Musk lancia la sua provocazione per mettere fine alla guerra in Ucraina. Non è chiaro quale sarebbe l’arma o l’abilità per decidere questa ‘singolar tenzone’ lanciata al presidente russo, ma si può immaginare che il campo di battaglia potrebbe essere un ring o un tappeto, dato che Putin è campione (anche se espulso dalla federazione internazionale) di judo mentre Musk pratica diverse arti marziali tra le quali anch’egli il judo.Interrogato da un utente, Musk ha detto di essere "assolutamente serio" e "sarebbe onorato" se Putin accettasse la sfida.Non è la prima volta che Elon Musk tenta di "venire alle mani" con qualcuno famoso - nel 2020 sfidò Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché l'attore lo aveva insultato dopo che Musk era finito coinvolto nella causa di divorzio dell’attore con la sua ex, Amber Heard, per una presunta relazione sessuale con quest'ultima.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo