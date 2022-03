https://it.sputniknews.com/20220314/economia-per-il-commissario-gentiloni-limpatto-della-crisi-in-corso-sulleconomia-sara-serio-15593061.html

Economia, per il commissario Gentiloni l'impatto della crisi in corso sull'economia sarà serio

Il commissario europeo Paolo Gentiloni alza il monito su un ulteriore motivo di peggioramento della crisi economica che attanaglia da anni l'Europa, citando la... 14.03.2022, Sputnik Italia

Per il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, è "irrealistico tornare alle vecchie regole in materia di economia". Così il ministro in risposta al tema sollevato in questi giorni circa la riforma del Patto di stabilità, in occasione del suo arrivo oggi all'Eurogruppo. Riferendosi alla situazione attuale, il ministro rincalza sottolineando come sia previsto un forte impatto in arrivo dalla crisi in corso in Ucraina sul panorama economico italiano ed europeo, "a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime, delle conseguenze dell'inflazione e anche per i costi fiscali che gli Stati membri affronteranno per la crisi energetica e la crisi dei rifugiati".Circa poi il fatto che la situazione attuale "renda più facile trovare una intesa" tra le varie parti in campo, il commissario denota una certa cautela, come traspare dalle sue stesse parole, riportate ancora da Ansa: "Che questo renda più facile trovare un'intesa sulla riforma del Patto non è automatico. Quello che è automatico è che tornare alle vecchie regole in un clima di incertezza come quello attuale sarebbe poco ragionevole", concludendo così il suo intervento, rimarcando ancora una volta come sia necessario rivedere le regole in campo economico.

