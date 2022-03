https://it.sputniknews.com/20220314/due-amici-comprano-unisola-nei-caraibi-e-fondano-il-proprio-stato-15591079.html

Due amici comprano un'isola nei Caraibi e fondano il proprio Stato

Due amici comprano un'isola nei Caraibi e fondano il proprio Stato

In due hanno comprato un'isola dei Caraibi per 327mila dollari e vi hanno fondato il loro Stato. 14.03.2022

Due amici hanno raccolto fondi per acquistare un'isola nei Caraibi e hanno deciso di istituirvi il proprio Stato, segnala Metro. Gareth Johnson e Marshall Mayer hanno lanciato il progetto "Let's Buy An Island" nel 2018. Hanno iniziato a raccogliere fondi per acquistare un'isola deserta, trasformarla in un centro turistico, condividere le entrate tra gli azionisti e permettere a ciascuno di loro di viverci. A dicembre 2019 gli amici sono riusciti a raccogliere circa 327mila $ per acquistare l'isola di Coffee Caye con una superficie di circa 4.800 metri quadrati al largo delle coste del Belize. Il nuovo Paese è stato nominato Principato dell'Isola. Sebbene il nuovo stato non sia ancora riconosciuto, ha la sua bandiera, il suo inno e il suo governo. I partecipanti al progetto erano investitori di 25 Paesi, ognuno dei quali ha diritto di voto durante l'adozione delle decisioni del governo, indipendentemente da quanto ha contribuito. Allo stesso tempo, il contributo minimo era di 3.250 $.

