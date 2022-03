https://it.sputniknews.com/20220314/dipartimento-di-stato-usa-segue-da-vicino-presunto-sostegno-cinese-ad-operazione-russa-in-ucraina-15596575.html

Dipartimento di Stato Usa segue da vicino presunto "sostegno cinese" ad operazione russa in Ucraina

In precedenza funzionari cinesi e russi hanno respinto le affermazioni fatte da funzionari statunitensi anonimi al Financial Times, secondo cui a Pechino... 14.03.2022, Sputnik Italia

Washington sta osservando "da vicino" fino a che punto la Cina fornisce supporto alla Russia durante la sua operazione per smilitarizzare l'Ucraina, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.Allo stesso tempo la Casa Bianca ha pubblicato una nota sull'incontro odierno a Roma tra il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri Yang Jiechi "Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato oggi a Roma il membro del politburo del Partito Comunista Cinese e Direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri Yang Jiechi con il quale ha avuto una discussione sostanziale sulla guerra della Russia contro l'Ucraina". I due rappresentanti "hanno anche sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Cina", si sottolinea nella nota che non fornisce altri dettagli sui colloqui.

