Cremlino considera "provocatori" tentativi Occidente per forzare Russia ad assaltare città ucraine

Dall'inizio dell'operazione in Ucraina, le forze russe hanno esitato ad entrare nelle principali città, specialmente nelle zone in cui sono asserragliati i... 14.03.2022, Sputnik Italia

Mosca considera provocatorie le recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi ed europei sulla presunta "delusione" del presidente Putin per lo stato dell'operazione in Ucraina e mirate a convincere la Russia a prendere d'assalto le città ucraine, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Di fatto, ha rilevato Peskov, le operazioni militari in aree densamente popolate "porteranno inevitabilmente a pesanti perdite tra la popolazione civile" e l'operazione militare russa "è stata pianificata proprio pensando a questa circostanza" per evitare tali perdite, ha aggiunto il portavoce. Tutti i piani della Russia per la smilitarizzazione dell'Ucraina saranno attuati entro i tempi preventivamente determinati, ha affermato Dmitry Peskov. Nessuna richiesta russa per ricevere assistenza militareLa Russia ha il potenziale per effettuare l'operazione in Ucraina e non ha chiesto assistenza ad altri Paesi, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il Financial Times, citando un funzionario americano, aveva segnalato che la Russia avrebbe richiesto mezzi militari ed altra assistenza alla Cina per supportare l'operazione speciale in Ucraina. La Casa Bianca non ha commentato questa dichiarazione. Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

