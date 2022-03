https://it.sputniknews.com/20220314/covid-mosca-dice-addio-alle-mascherine-15589834.html

Covid, Mosca dice addio alle mascherine

A Mosca non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina a partire dal 15 marzo, in base ad un provvedimento del sindaco Sergey Sobyanin. 14.03.2022, Sputnik Italia

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha annunciato sul suo blog che da martedì 15 marzo l'obbligo di utilizzare le mascherine non sarà più in vigore nella capitale russa. Inoltre vengono annullate le misure anti-Covid obbligatorie presso le imprese e le organizzazioni, come la misurazione regolare della temperatura corporea, l'installazione di pareti divisorie nei luoghi di lavoro, etc. Secondo la sede operativa della lotta al Covid, a Mosca sono stati rilevati 957 nuovi contagi nell'ultimo giorno, 44 ​​persone sono morte e 1.061 pazienti sono guariti.

